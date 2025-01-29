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Абхазия Информ

АЛЛА БЕЛЯЕВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА СИТУАЦИЮ С СЕЗОННЫМ ГРИППОМ В СТРАНЕ

Новости Среда, 29 января 2025 21:50
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АЛЛА БЕЛЯЕВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА СИТУАЦИЮ С СЕЗОННЫМ ГРИППОМ В СТРАНЕ

Сухум. 29 января 2025. Абхазия-Информ. Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева прокомментировала ситуацию с сезонным гриппом в стране.

«Сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом в осенне-зимний период – действительно распространенное явление по всему миру. Это связано с тем, что в холодное время года люди больше времени проводят в закрытых помещениях, что способствует более легкому распространению вирусов.

В этом году наблюдается более позднее начало эпидемии по сравнению с предыдущими годами, что может быть обусловлено различными факторами, включая особенности циркуляции вирусов и погодные условия. Сейчас наблюдается циркуляция двух штаммов гриппа – А и Б. В начале сезона преобладал вирус типа А, но теперь оба типа встречаются примерно с одинаковой частотой. Это может осложнить ситуацию, поскольку разным штаммам могут быть подвержены разные группы людей.

Широкое распространение вирусов также связано с международными перемещениями и завозом инфекций из-за границы, как в случае с ребенком, заразившимся в Турции. Это еще раз подтверждает важность соблюдения профилактических мер, особенно в период повышенного риска. Организованные коллективы, такие как школы и рабочие места, могут стать точками быстрого распространения вирусов, что отмечается ежегодно после возвращения к обычному режиму работы и учебы после праздников», – сказала она.

Алла Беляева указала на необходимость вакцинации и других профилактических мер, чтобы минимизировать заболеваемость и предотвратить осложнения.

Она также привела некоторую статистику. Так, из 22 взятых анализов в один день подтверждено 12 случаев гриппа, а в другой день из 32 анализов – 17 случаев.

«Это действительно высокий процент заболеваемости, показывающий активную циркуляцию вирусов», – сказала она.

Кроме гриппа сейчас выявляются и другие вирусы, вызывающие острые респираторные инфекции, такие как аденовирус, бокавирус и риновирус.

«Это говорит о том, что можно переболеть одним вирусом, а вскоре заразиться другим, так как все эти вирусы циркулируют одновременно», – отметила Беляева.

Среди осложнений, возникающих после перенесенного гриппа или других респираторных заболеваний, лидирует гемофильная инфекция. На втором месте -пневмония, вызванная стрептококками.

«Что касается микоплазмы, то сейчас она выявляется очень редко – 1-2 случая на весь объем исследований», – уточнила главный санитарный врач.

По словам Беляевой в Абхазии ежегодно проводится вакцинация, обеспечивающая защиту как от вируса типа А, так и от типа Б.

«В этом году вакцина была доступна во всех поликлиниках для детей и взрослых, и привиться можно было включительно до середины декабря. После того как началась вспышка респираторных инфекций, вакцинироваться уже поздно», – сказала Беляева и добавила, что, к сожалению, вакцинировалось мало людей.

В Сухуме привилось менее 500 человек, в Гудаутском районе ситуация чуть лучше, но в целом активность вакцинации оставляла желать большего.

«Республика ещё не достигла пика заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, который ожидается примерно через неделю. Все санэпидстанции проводят мониторинг ситуации и находятся в контакте с образовательными учреждениями. При необходимости будут приниматься меры, включая временное закрытие школ и детских садов, чтобы сдержать распространение инфекций», – сказала главный санитарный врач.

По словам Беляевой, все медучреждения активно работают и оказывают всю необходимую   помощь и взрослым, и детям.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 29 января 2025 22:23

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