БАНК АБХАЗИИ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ОТ РИСКА БЫТЬ ВОВЛЕЧЁННЫМИ В МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Сухум. 29 января 2025. Абхазия-Информ. В последнее время участились случаи, когда мошенники просят жителей Абхазии оформить банковскую карту или электронный кошелек и затем передать им в пользование за денежное вознаграждение. В дальнейшем мошенники используют вашу банковскую карту (электронный кошелек) для обналичивания денег, полученных преступным путем: в результате краж, вымогательства, финансирования незаконной деятельности и т.д.

Вы должны понимать, что даже в случае, если вашей банковской картой (электронным кошельком) пользуетесь не вы, это не освобождает вас от ответственности, поскольку операции совершаются с использованием ваших личных данных.

Национальный банк Республики Абхазия призывает вас быть бдительными и не соглашаться на такие предложения. Убедительная просьба не оформлять банковские карты (электронные кошельки) с целью передачи их другим людям. Участие в подобных схемах может привести к серьёзным последствиям, включая уголовную ответственность и потерю средств.