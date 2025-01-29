ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ВЫСКАЗАЛИ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Сухум. 29 января 2025. Абхазия-Информ. Встреча с кандидатом в президенты Абхазии Робертом Аршба прошла в Общественной палате республики в среду, 29 января. Планировалось также участие Адгура Ардзинба, но он не смог прийти.

По мнению Сократа Джинджолия, самое главное в оставшийся до выборов период – сохранить стабильность и спокойствие, обеспечив свободное волеизъявление избирателей без запугивания и манипуляций. Соревнование между кандидатами должно быть исключительно в виде конкуренции их программ и обоснованных планов.

«Это адресуется всем штабам. Никому не нужен результат, если все закончится противостоянием», – сказал он.

Джинджолия добавил, что перед каждыми выборами общество надеется на проведение необходимых преобразований для дальнейшего развития государства, но почти всегда реформы откладываются.

«Есть ряд перспективных проектов, касающихся давно назревших изменений в избирательной системе и конституции. Для преодоления политического кризиса, который длится уже 20 лет, важно, чтобы избранный глава государства с первых же дней взялся за их реализацию», – уверен он.

Сократ Джинджолия пожелал всем кандидатам удачи, подчеркнув, что общая задача одна – сделать Абхазию процветающим государством.

Соблюдение закона о СМИ

Руслан Хашиг уверен, что в рамках предвыборной кампании и самих выборов необходимо сделать все, чтобы не допустить нарушений свободы слова, законов о СМИ и о доступе к информации.

«Если раньше в этом плане была относительно благополучная ситуация, то сегодня так сказать уже нельзя», – сказал он.

Еще одна проблема – нерешаемый с 2004 года вопрос преобразования государственной телерадиокомпании в общественное телевидение.

«Потребность в этом есть, но отсутствует заинтересованное обсуждение», – считает Хашиг.

Кроме того, необходимо детально отрегулировать юридическую норму, касающуюся графы в избирательном бюллетене «против всех» в зависимости от первого и второго туров.

Без энергетики нет экономики

По словам Александра Страничкина, главная проблема Абхазии – это энергетика. Он считает, что один из основных способов ее развития – строительство электростанций, работающих на газе.

«Реанимация перепадных ГЭС потребует слишком больших вложений», – отметил он.

Страничкин добавил, что необходимо расширять источники финансирования туристической отрасли, так как конкуренция в этой области постоянно растет.

Избегать провокаций

Тамаз Кецба считает, что в рамках предвыборной кампании все кандидаты в президенты не позволяют себе резких высказываний, однако риторика некоторых членов их команд может привести к провокациям.

«Очень важно внимательно контролировать своих сторонников. Ситуация сложная, население остро реагирует на неосторожные высказывания. После каждой встречи с избирателями надо проводить разбор полетов», – сказал он.

Кецба также отметил, что будущему президенту не удастся уклониться от принятия решений по самым острым вопросам.

Без отрицательных примеров

Фрида Лазба уверена, что особое внимание избранному главе государства надо обратить на молодежь, на воспитание в их среде уважения друг к другу. Кроме того, вредно использовать в предвыборной риторике прием, построенный исключительно на критике конкурентов.

«Более продуктивно сосредоточиться на положительных примерах, основанных на глубоком знании сильных сторон своей программы, умении качественно преподнести их избирателям», – сказала она.

Правда и ответственность

Роберт Аршба, выслушав пожелания членов Общественной палаты, отметил, что необходимость решения большинства обозначенных проблем назрела уже давно, и дальнейшее бездействие приведет к дальнейшему ухудшению внутриполитической ситуации. По его мнению, есть ряд вопросов, которые всегда должны быть в центре внимания президента, например, помощь со стороны государства инвалидам и ветеранам, а также меры, направленные на поддержку абхазского языка.

«К сожалению, экзамены на владение абхазским языком сдают только кандидаты в президенты и школьники. Я считаю, что этот экзамен должны сдавать все», – сказал Аршба.

В качестве основы для принятия важных государственных решений он предложил говорить правду по всем острым вопросам, включая отношения с Россией. В противном случае, никто не будет нести ни за что ответственность, без которой развитие государства невозможно.

Об этом сообщает Апсныпресс.