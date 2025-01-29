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Абхазия Информ

МИД: ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ АБХАЗИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО НОВЫМ ДЛЯ ГРУЗИНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Новости Среда, 29 января 2025 22:52
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МИД: ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ АБХАЗИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО НОВЫМ ДЛЯ ГРУЗИНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Сухум. 29 января 2025. Абхазия-Информ. Сообщение Министерства иностранных дел Республики Абхазия:

«Обратили внимание на публикацию на сайте фестиваля Into the Open Music Festival «Rituals» (Берлин) информации о так называемом «государственном драматическом театре г. Сохуми» и его выступлении в рамках фестиваля.

Подчеркиваем, что данный театр не имеет никакого отношения к Республике Абхазия. Обращаем внимание на то, что попытки Грузии использовать культуру, чтобы внедрить в сознание представителей международного сообщества постулаты о так называемых: оккупации региона российской армией, изгнанием около 400 000 грузин из Абхазии и других – не имеет ничего общего с существующей реальностью.

Фальсификация истории не является чем-то новым для грузинской пропаганды.

Грузинская сторона пытается стереть из памяти факт вооруженной агрессии в отношении Абхазии в 1992-1993гг., используя, в том числе, пропаганду в сфере культуры, фальсифицируя историю. У представителей Грузии есть широкие возможности для озвучивания своей точки зрения, выступая на различных международных форумах, в том числе в ООН.

При этом, творческие коллективы из Республики Абхазия ограничены в возможности выступления за рубежом, в том числе, из-за визовой политики стран так называемого коллективного Запада и целенаправленной изоляции артистов Абхазии из международных форматов разного уровня и направления, по инициативе грузинской стороны.

В связи с этим, обращаемся к организаторам музыкального фестиваля «Into the Open (ITO)» (Берлин) не оказывать содействие распространению ложной информации и использованию культуры в качестве инструмента для удовлетворения политических амбиций.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 29 января 2025 22:57

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