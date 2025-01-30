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Абхазия Информ

АРМИЯ И СПОРТ

Новости Четверг, 30 января 2025 16:16
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АРМИЯ И СПОРТ

Сухум. 30 января 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил на 2025 год, прошли спортивные соревнования на первенство Министерства обороны по гиревому спорту. В соревновании приняли участие военнослужащие воинских частей и отдельных подразделений МО Абхазии.

Ответственный за подготовку и проведение соревнований – старший офицер управления боевой подготовки подполковник Артур Дохоян отметил, что «такого рода спортивные мероприятия направлены на обеспечение необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих».

По итогам соревнований были определены победители: 1-е место – 2-й отдельный мотострелковый батальон, 2-е место – 1-й отдельный мотострелковый батальон и 3-е место комендантская рота Генерального штаба ВС.

Соревнования завершились традиционной церемонией награждения победителей. Наиболее отличившимся военнослужащим были вручены грамоты.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 30 января 2025 16:20

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