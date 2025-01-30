ОБСУДИЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 80-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Сухум. 30 января 2025. Абхазия-Информ. В ресурсном центре представительства Россотрудничества в Сухуме состоялась встреча рабочей группы по вопросам проведения памятных мероприятий в преддверии 80-й годовщины Великой Победы
На встрече был рассмотрен план мероприятий по случаю празднования 80-й годовщины Великой Победы и намечены дальнейшие шаги по реализации совместных проектов по этому случаю.
Участниками встречи выступили: руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов и сотрудники представительства, советник Посольства России в Абхазии Александр Шеремет, представители Международного центра подготовки добровольцев к 80-летию Победы в Республике Абхазия во главе с координатором Саломеей Агрба.
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