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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 80-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Новости Четверг, 30 января 2025 16:20
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ОБСУДИЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 80-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сухум. 30 января 2025. Абхазия-Информ. В ресурсном центре представительства Россотрудничества в Сухуме состоялась встреча рабочей группы по вопросам проведения памятных мероприятий в преддверии 80-й годовщины Великой Победы

На встрече был рассмотрен план мероприятий по случаю празднования 80-й годовщины Великой Победы и намечены дальнейшие шаги по реализации совместных проектов по этому случаю.

Участниками встречи выступили: руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов и сотрудники представительства, советник Посольства России в Абхазии Александр Шеремет, представители Международного центра подготовки добровольцев к 80-летию Победы в Республике Абхазия во главе с координатором Саломеей Агрба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 30 января 2025 16:22

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