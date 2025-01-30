ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ В РФ: НАРОД РЕСПУБЛИКИ СДЕЛАЛ ВЫБОР БЫТЬ С РОССИЕЙ

Сухум. 30 января 2025. Абхазия-Информ. Народ Абхазии выбирает быть вместе с Россией, государства объединены языком, культурой, историей и рублем. На это в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?» указал советник посольства Абхазии в РФ Кан Тания.

«Абхазия и абхазы сделали свой исторический выбор быть геополитически вместе с Россией. Давайте не будем погружаться в древнюю историю, давай возьмем хотя бы процесс распада Советского Союза. <...> Тогда Абхазия еще в качестве автономии сделала свой геополитический выбор, проголосовав против выхода из состава Советского Союза. Это очень важный момент. С этого периода Абхазия в очередной раз подтвердила, что, несмотря ни на какие кризисы, абхазы с Россией по одну сторону геополитических баррикад», – заявил дипломат.

По словам спикера, у подавляющего числа абхазов есть второе российское гражданство. Он также подчеркнул, что Абхазия безоговорочно поддержала решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по защите Донбасса, поскольку эти ценности защищают и абхазов.

«Мы – Абхазия, Россия, мы с вами находимся в едином социальном, культурном и экономическом пространстве. Мы с вами говорим на одном языке, нам не нужен переводчик, это многого стоит на самом деле. Мы читаем одну и ту же литературу, наши дети в школах изучают русскую классику. Мы смотрим одни и те же фильмы, читаем одни и те же книги. Мы находимся в рублевой зоне в конце концов», – отметил Тания.

Он подчеркнул, что сложилось именно так, поскольку абхазы сделали свой исторический выбор. И сейчас на выборах главы государства, считает дипломат, не сможет победить кандидат, который будет выступать против России.

Также в ходе круглого стола генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил, что 91% опрошенных абхазов относится к России положительно или скорее положительно. Анкетирование было проведено по телефону, в нем приняли участие 1634 жителя республики старше 18 лет.

Выборы президента Абхазии пройдут в республике 15 февраля. В этом году Центризбирком откроет два участка голосования в России и один в Турции.

Ранее, 30 декабря прошлого года, и. о. главы абхазского минфина Владимир Делба заявил, что финансовая помощь Абхазии со стороны России составит в 2025 году 5,2 млрд рублей. По словам Делбы, большая часть этих средств будет направлена на социально-экономическое развитие республики.

Тогда же и. о. президента Абхазии Бадра Гунба пообещал прикладывать усилия по укреплению отношений с Россией. Он также выразил благодарность российской стороне за поддержку в преодолении энергетического кризиса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 25 декабря, что Россия рассчитывает на выполнение Абхазией обязательств по инвестициям в рамках договоренностей. До этого, 23 декабря, Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в республику.

https://iz.ru/1830833/2025-01-30/v-posolstve-abkhazii-v-rf-ukazali-na-vybor-respubliki-byt-s-rossiei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F029db6b1-7a5e-50e6-b18d-8fbee53e18e5