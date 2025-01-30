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Абхазия Информ

МВД ПЛАНИРУЕТ УЖЕСТОЧИТЬ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ

Новости Четверг, 30 января 2025 17:01
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МВД ПЛАНИРУЕТ УЖЕСТОЧИТЬ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ

Сухум. 30 января 2025. Абхазия-Информ. И. о. первого заместителя министра внутренних дел Беслан Чкадуа рассказал о том, что министерство подготовило поправки к закону «Об оружии».

«Предлагаемые поправки касаются ужесточения порядка выдачи лицензии на приобретение короткоствольного нарезного оружия и его ношение. Планируется ввести ряд ограничений. Добавлено новое требование – наличие военного билета. В части неправильного ношения и использования оружия также будет применено ужесточение», – сказал Чкадуа.

Он особо отметил, имеющееся разрешение на ношение оружия не означает, что человек может открыто ходить с оружием и демонстрировать его.

«Разрешение на ношение оружия подразумевает определенный порядок его ношения и перемещения. Оружие должно быть в разобранном виде, находиться в кобуре», – сказал замминистра.

За неправильное ношение оружия штраф составляет всего 300 рублей. МВД предлагает увеличить его до 100 – 150 МРОТ (6 000 руб. – 9 000 руб.) с изъятием и конфискацией оружия и аннулированием лицензии на срок до двух лет.

«Это уже существенные суммы и наказание. Человек лишний раз задумается, нарушать правила или нет», – сказал Чкадуа.

Предлагается также ужесточить штрафные санкции за использование оружия в не отведённых для этого специально местах до 6 000 – 9 000 рублей.

Предложения МВД направлены в Генеральную прокуратуру. После согласования они будут представлены в Парламент.

Также предусмотрены ограничения по выдаче лицензии.

«Раньше мы могли законно отказать людям, которые имели снятую или непогашенную судимость за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление. Данную категорию в новом документе мы вообще убрали. Она подпадает под полный отказ», – сказал Чкадуа.

Если человек совершил преступление умышленно, неважно, погашена или снята судимость, он подпадает под категорию, которой мы можем смело отказывать.

Получить разрешение на ношение оружия может только человек, который не имеет судимости.

Если в течение года человек дважды привлекался к административной ответственности в виде административного ареста, будь то за употребление наркотических средств или за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии, то МВД предлагает изымать у этого человека оружие сроком на один год с последующей перепроверкой его свидетельства.

Также, на совещании обсудили вопрос нехватки кадров. Было отмечено, что люди, которые обучались по линии МВД в российских вузах, не хотят работать в органах внутренних дел либо переходят на другую работу.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 30 января 2025 17:18

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