СОЦИОЛОГИ РФ СТОЛКНУЛИСЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ ПРИ РАБОТЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 30 января 2025. Абхазия-Информ. Телевидение Абхазии без объяснений спрятало «под сукно» интервью генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, посвященное проведению опроса перед выборами в этой республике, а социологам Института социального маркетинга (ИНСОМАР) пытались помешать провести исследование на эту же тему. Об этом стало известно в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?».

Как сообщил Федоров, телефонный опрос в Абхазии проводился 19-21 января, по его итогам состоялась запись интервью.

«Я надеялся, что граждане республики узнают о нем из средств массовой информации своей страны, дал интервью абхазскому телевидению, но его по каким-то причинам не показали», – сказал Федоров.

Он отметил, что ответил на все вопросы, в том числе острые, но интервью «положили под сукно и пока не показали».

«Выдвигались обвинения, что якобы это неправильно, социологи плохо сделали свою работу и вообще не имели права ее делать. Это все сказки. Законодательство Республики Абхазия не запрещает проведение соцопросов», – сказал Федоров, уточнив, что единственное требование – в течение десяти дней со дня проведения исследования необходимо направить его результаты в государственные органы республики.

«Что и будет сделано – у нас еще будет пара дней для того, чтобы это сделать», – сказал Федоров.

О препятствиях при проведении исследования среди фокус-групп сообщил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Соцслужба проводила очное исследование среди фокус-групп 22 января, на выходе из помещения, где проходил опрос, социологов ждали «эмоционально заряженные женщины», которые представились штабом одного из кандидатов.

«Все проходило на высоких эмоциях и походило на работу по методичке. Шло постоянное эскалирование, задавание вопросов. В попытке дать ответ следовали попытки втянуть в скандал проходящих мимо людей. Вызвали милицию, госбезопасность. Два часа ушло на разбирательство и попытки прекратить крик, переходящий в персональные угрозы», – сказал Потуремский.

По его словам, с попытками блокировать работу социологов сталкивались и другие интервьюеры ИНСОМАР.

Потуремский уточнил, что у российских социологов есть документ, подтверждающий право проведения соцопросов на территории Абхазии.

«Все это выглядит как искусственное надуманное препятствие, чтобы кто-то не узнал, что на самом деле хотят граждане республики», – считает Потуремский.

О выборах

Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение», Роберт Аршба – бывший председатель Контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – бывший торговый представитель Абхазии в РФ, Бадра Гунба – вице-президент республики, Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».

В Абхазии в день выборов в 35 округах откроется 152 избирательных участка. Два участка откроется в России (в Москве и Черкесске), и один – в турецкой Сакарье, где компактно проживают представители абхазской диаспоры.