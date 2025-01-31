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Абхазия Информ

ГИБДД РОССИИ НАШЛА УПРАВУ НА ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ С НАГЛУХО ЗАТОНИРОВАННЫМИ МАШИНАМИ

Новости Пятница, 31 января 2025 16:17
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ГИБДД РОССИИ НАШЛА УПРАВУ НА ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ С НАГЛУХО ЗАТОНИРОВАННЫМИ МАШИНАМИ

Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. МВД закрывает законодательную лазейку, позволяющую некоторым водителям не платить штрафы за «глухо» тонированные стекла. Речь идет о приезжих из Южной Осетии, Абхазии, Армении, Грузии, которые в определенных случаях могут использовать свои автомобили на территории РФ сроком до шести месяцев, не ставя их на учет ГИБДД.

Владельцы таких машин имеют право не подчиняться действию техрегламента, который устанавливает уровень светопропускания (прозрачности) лобового и боковых стекол. Поправками к КоАП полицейское ведомство планирует выровнять обязанности иностранных и российских водителей.

МВД разместило на regulation.gov.ru проект изменений в ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, которая устанавливает штраф в размере 500 руб. за превышение установленных норм тонировки. Светопропускание (способность пропускать световые лучи) ветрового и передних боковых стекол, напомним, должно составлять не менее 70% (тонировка задних стекол не нормирована).

Эти нормативы прописаны в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», на который ссылается ст. 12.5 кодекса. МВД предлагает заменить эту ссылку на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации», утвержденные приложением к постановлению правительства РФ №1090.

Вроде бы техническая, на первый взгляд, поправка позволит МВД устранить важный законодательный пробел. Сегодня водителей из ближнего зарубежья невозможно оштрафовать за определенные нарушения, в частности за чрезмерную тонировку. МВД полагает, что этот «правовой изъян» нужно устранить.

Статистику о числе подобных нарушителей МВД не приводит. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2023 год, в 15% ДТП с участием авто, имевших технические неисправности, на машинах была выявлена ненормативная тонировка на стеклах. В 2022 году эта доля составляла 13%, в 2021 году – 12,4%. Данных за 2024 год не опубликовано.

Проблема с проверкой тонировки на машинах приезжих водителей существует не первый год в ряде регионов.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2025 16:21

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