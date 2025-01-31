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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ «АПСНЫПРЕСС» 30-ЛЕТИЕМ

Новости Пятница, 31 января 2025 16:22
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ «АПСНЫПРЕСС» 30-ЛЕТИЕМ

Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. И.о президента Валерий Бганба поздравил коллектив «АПСНЫПРЕСС» с юбилеем. В поздравлении, в частности, говорится:

Уважаемая Манана Михайловна! Дорогие сотрудники информационного агентства «Апсныпресс»!

Искренне поздравляю вас с замечательной датой – 30-летием!

Три десятилетия – это не просто юбилей, а целая эпоха, наполненная упорным трудом, профессионализмом и преданностью своему делу. Ваше агентство стало неотъемлемой частью информационной среды Республики Абхазия, играя важную роль в жизни общества.

Ваш труд – это не только ежедневная работа, но и значимый вклад в развитие медиапространства, которое помогает людям оставаться в курсе актуальных событий. Вы и ваша команда неизменно демонстрируете высокие стандарты качества, объективность и приверженность нравственным принципам, что делает «Апсныпресс» эталоном в своей сфере.

Особенно хочется отметить, что ваша деятельность – это не просто профессионализм, но и следование ценностям, которые так важны в современном мире. Благодаря вашему вкладу жители Абхазии всегда получают достоверную и своевременную информацию.

От всей души желаю вам, Манана Михайловна, и всему коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческих успехов и новых достижений!

Пусть ваш путь будет наполнен вдохновением, а каждый день приносит радость и удовлетворение от работы!»

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2025 16:26

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