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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ПОДГОТОВКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 31 января 2025 16:27
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ПОДГОТОВКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа встретился с министром правительства Москвы, первым заместителем руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы, руководителем Департамента торговли и услуг Москвы Алексеем Немерюком.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы содействия Правительства Москвы в организации и техническом оснащении образованного в Москве избирательного участка по выборам президента Абхазии, которые состоятся 15 февраля 2025 года. Алексей Немерюк подчеркнул, что Правительство Москвы готово оказать всемерную поддержку посольству – от подбора удобно расположенного, предусмотренного для проведения выборов помещения и его технического оснащения, до обеспечения безопасности и охраны общественного порядка в день голосования.

Алхас Квициниа поблагодарил Сергея Собянина и непосредственно Алексея Немерюка за проявленное внимание к организации голосования по выборам президента Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2025 16:35

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