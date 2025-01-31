ЗАДЕРЖАН ПЕРВЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ

Преступление имело место 17 января текущего года в г. Ткуарчал, в период времени с 22 часов до полуночи, когда злоумышленники во время планового отключения электричества с целью последующего хищения срезали электрокабель фидера 6КВ между тремя опорами электропередач протяженностью 550 метров, в результате чего были обесточены 80 абонентов.

По данному факту следственной группой Ткуарчалского РОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 155 и п. «а» ч. 2 ст. 210 УК РА – т.е. хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Гражданин Толордава дал признательные показания в содеянном. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию всех участников данного преступного деяния продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД.