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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПЕРВЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 31 января 2025 17:16
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ЗАДЕРЖАН ПЕРВЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками УУР МВД совместно с оперативным составом Ткуарчалского РОВД задержан Толордава Кохта Валериевич, 2004 г.р. – первый подозреваемый в хищении медных проводов линии электропередачи, принадлежащих РУП «Черноморэнерго».

Преступление имело место 17 января текущего года в г. Ткуарчал, в период времени с 22 часов до полуночи, когда злоумышленники во время планового отключения электричества с целью последующего хищения срезали электрокабель фидера 6КВ между тремя опорами электропередач протяженностью 550 метров, в результате чего были обесточены 80 абонентов.

По данному факту следственной группой Ткуарчалского РОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 155 и п. «а» ч. 2 ст. 210 УК РА – т.е. хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Гражданин Толордава дал признательные показания в содеянном. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию всех участников данного преступного деяния продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2025 17:20

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