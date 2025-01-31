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Абхазия Информ

ОЧЕРЕДНАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА ОБНАРУЖЕНА В ОЧАМЧЫРЕ 31.01.2025

Новости Пятница, 31 января 2025 17:21
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ОЧЕРЕДНАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА ОБНАРУЖЕНА В ОЧАМЧЫРЕ 31.01.2025

Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. В г. Очамчыра, в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконного подключения к электросети с целью добычи криптовалют сотрудники отдела внутренних дел по Очамчырскому району совместно со службой государственной безопасности выявили майнинг-ферму. Объект размещался в частном домовладении №112 по ул. Чанба. Владелец оборудования – Инапшба Рустам Тенгизович, проживающий по данному адресу.

На майнинг-ферме к моменту обнаружения функционировало 18 аппаратов по добыче криптовалюты. Сотрудники правоохранительных органов оборудование демонтировали и изъяли.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2025 17:26

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