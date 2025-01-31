ОЧЕРЕДНАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА ОБНАРУЖЕНА В ОЧАМЧЫРЕ 31.01.2025
Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. В г. Очамчыра, в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконного подключения к электросети с целью добычи криптовалют сотрудники отдела внутренних дел по Очамчырскому району совместно со службой государственной безопасности выявили майнинг-ферму. Объект размещался в частном домовладении №112 по ул. Чанба. Владелец оборудования – Инапшба Рустам Тенгизович, проживающий по данному адресу.
На майнинг-ферме к моменту обнаружения функционировало 18 аппаратов по добыче криптовалюты. Сотрудники правоохранительных органов оборудование демонтировали и изъяли.
Об этом сообщает сайт МВД.
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