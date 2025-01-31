ВОЗГОРАНИЯ В ГОРНОМ МАССИВЕ НАД СТОЛИЦЕЙ АБХАЗИИ
Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. Всю минувшую ночь сотрудники ПСО города Сухум тушили возгорания в горном массиве над столицей Абхазии. Однако с утра замечены новые очаги природного пожара. По словам пожарных – это связано с тем, что до эпицентра возгорания на вершине горы добраться практически невозможно, тем более на спецтехнике.
Пожарные тушат вручную в доступных местах ниже по склону. Интенсивность утренних возгораний ниже. Ситуация мониторится специалистами. МЧС Абхазии настоятельно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности во избежание крупных лесных пожаров с непредсказуемыми последствиями.
Последнее от Super User
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН МИНИВЭН С ТАЙНИКОМ
- ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В АБХАЗИИ СНИЖАЕТ ТУРПОТОК ИЗ РОССИИ
- ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА СУХУМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕННОЙ В СМИ ВИДЕОЗАПИСЬЮ
- У ЖИТЕЛЯ С. ДРАНДА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
- ОЧЕРЕДНАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА ОБНАРУЖЕНА В ОЧАМЧЫРЕ 31.01.2025