Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. Всю минувшую ночь сотрудники ПСО города Сухум тушили возгорания в горном массиве над столицей Абхазии. Однако с утра замечены новые очаги природного пожара. По словам пожарных – это связано с тем, что до эпицентра возгорания на вершине горы добраться практически невозможно, тем более на спецтехнике.