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Абхазия Информ

ВОЗГОРАНИЯ В ГОРНОМ МАССИВЕ НАД СТОЛИЦЕЙ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 31 января 2025 17:29
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ВОЗГОРАНИЯ В ГОРНОМ МАССИВЕ НАД СТОЛИЦЕЙ АБХАЗИИ

Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. Всю минувшую ночь сотрудники ПСО города Сухум тушили возгорания в горном массиве над столицей Абхазии. Однако с утра замечены новые очаги природного пожара. По словам пожарных – это связано с тем, что до эпицентра возгорания на вершине горы добраться практически невозможно, тем более на спецтехнике.

Пожарные тушат вручную в доступных местах ниже по склону. Интенсивность утренних возгораний ниже. Ситуация мониторится специалистами. МЧС Абхазии настоятельно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности во избежание крупных лесных пожаров с непредсказуемыми последствиями.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2025 17:34

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