ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА СУХУМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕННОЙ В СМИ ВИДЕОЗАПИСЬЮ
Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум проводится проверка в связи с распространенной в средствах массовой информации видеозаписью от 29 января 2025 года, на которой неустановленное лицо, находясь на тротуарной линии перед выходом на территорию двора Сухумской средней школы Nº 3 им. Ю.Н. Воронова, раздавала учащимся и прохожим предметы неустановленного происхождения.
Прокуратурой города Сухум осуществлен ряд проверочных мероприятий, в ходе которых установлена личность гражданки Республики Абхазия, 1984 года рождения, запечатленной на данной видеозаписи.
Проверкой установлено, что последняя занималась милостыней путем раздачи конфет после посещения церкви, которая расположена напротив вышеуказанной школы .
В настоящее время устанавливаются дополнительные обстоятельства, по результатам которых будет принято мотивированное решение.