ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА СУХУМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕННОЙ В СМИ ВИДЕОЗАПИСЬЮ

Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум проводится проверка в связи с распространенной в средствах массовой информации видеозаписью от 29 января 2025 года, на которой неустановленное лицо, находясь на тротуарной линии перед выходом на территорию двора Сухумской средней школы Nº 3 им. Ю.Н. Воронова, раздавала учащимся и прохожим предметы неустановленного происхождения.