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Абхазия Информ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В АБХАЗИИ СНИЖАЕТ ТУРПОТОК ИЗ РОССИИ

Новости Пятница, 31 января 2025 17:37
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В АБХАЗИИ СНИЖАЕТ ТУРПОТОК ИЗ РОССИИ

Сухум. 31 января 2025. Абхазия-Информ. События, разворачивающиеся в Абхазии, оказывают влияние на предпочтения российских путешественников, снижая их интерес к бронированию туров в этот регион. Это заметила Мария Клеева, куратор программы Международный гостиничный менеджмент во Всероссийской академии внешней торговли, в беседе с РИА Новости. События, произошедшие в декабре 2024 года, когда в здании парламента Абхазии случилась перестрелка, закончившаяся трагедией с гибелью одного из депутатов, стали одним из факторов, влияющих на турпоток.

В начале января 2025 года внимание общественности привлекло заявление члена совета старейшин Аполлона Шинкуба, который, по сообщениям, призвал сторонников проигравшего кандидата в президенты Адгура Ардзинбы к вооруженному противостоянию. В последние годы растущий интерес российских туристов к отдыху в Абхазии позволял прогнозировать успешный туристический сезон в 2025 году. Однако, по мнению Клеевой, ситуация с политической нестабильностью стала серьезным препятствием для дальнейшего роста туризма.

Безопасность остается главным приоритетом для российских граждан, принимающих решение о посещении Абхазии. Учитывая текущую ситуацию, многие из них предпочтут отправиться на отдых на черноморское побережье Краснодарского края, что становится логичным выбором в условиях неопределенности.

https://www.ridus.ru/politicheskaya-nestabilnost-v-abhazii-snizhaet-turpotok-iz-rossii-554741.html

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 31 января 2025 17:40

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