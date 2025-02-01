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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ПЕРВЕНСТВЕ СЗФО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Суббота, 01 февраля 2025 13:51
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АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ПЕРВЕНСТВЕ СЗФО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 1 февраля 2025. Абхазия-Информ. Два первых и одно второе места заняли абхазские спортсмены в первенстве Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования прошли в городе Калининграде.

Никита Лежия, выступавший в весовой категории 60 кг, занял первое место, Максим Адлейба занял первое место в весовой категории 65 кг. Данил Басария стал вторым в весовой категории 71 кг.

Абхазские спортсмены обеспечили себе путевки на первенство России, которое пройдет в середине марта в Орле.

Спортсмены являются воспитанниками тренера Размика Алабяна, сейчас они тренируются в школе олимпийского резерва в Калининраде под руководством Виктора и Валерия Ходжаевых.

Данил Басария и Максим Адлейба являются учениками средней школы №1 имени Б.В. Шинкуба, а Никита Лежия – средней школы №4 имени Д.И. Гулиа.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 01 февраля 2025 13:53

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