ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА ШУРГАЛИНА С ДНЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

«Уважаемый Михаил Александрович! Поздравляю Вас и сотрудников Посольства с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника! Ваш профессионализм, преданность избранному делу, принципиальность и чуткое внимание к нюансам укрепления межгосударственного сотрудничества заслуживают всяческого уважения.

В Республике Абхазия важное значение придают стратегическому развитию связей с Россией. Во многом благодаря Вашим профессиональным усилиям удается развивать и выводить на качественно новый уровень союзнические, дружеские абхазо-российские отношения.

Убежден, дальнейшая совместная работа по укреплению связей между Россией и Абхазией будет приносить новые позитивные плоды на благо наших дружественных народов. Искренне желаю Вам и всем сотрудникам крепкого здоровья, бодрости духа и профессиональных успехов!»