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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА ШУРГАЛИНА С ДНЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Новости Понедельник, 10 февраля 2025 18:40
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА ШУРГАЛИНА С ДНЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поздравил с Днем дипломатического работника посла России в Абхазии Михаила Шургалина.

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемый Михаил Александрович! Поздравляю Вас и сотрудников Посольства с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника! Ваш профессионализм, преданность избранному делу, принципиальность и чуткое внимание к нюансам укрепления межгосударственного сотрудничества заслуживают всяческого уважения.

В Республике Абхазия важное значение придают стратегическому развитию связей с Россией. Во многом благодаря Вашим профессиональным усилиям удается развивать и выводить на качественно новый уровень союзнические, дружеские абхазо-российские отношения.

Убежден, дальнейшая совместная работа по укреплению связей между Россией и Абхазией будет приносить новые позитивные плоды на благо наших дружественных народов. Искренне желаю Вам и всем сотрудникам крепкого здоровья, бодрости духа и профессиональных успехов!»

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 10 февраля 2025 18:42

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