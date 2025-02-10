ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ДНЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА РОССИИ

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба направил поздравительную телеграмму на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю Дня дипломатического работника России.

«Уважаемый Сергей Викторович! Поздравляю Вас, и всех сотрудников, и ветеранов Министерства иностранных дел России с профессиональным праздником! В современных геополитических реалиях, в условиях формирования многополярного мироустройства значимость деятельности дипломатических работников только усиливается.

Российские дипломаты находятся в авангарде международных усилий по сохранению стабильности и укреплению мировой безопасности. Их авторитет и профессионализм помогают России, как одному из суверенных центров многополярного мира, учитывать баланс интересов различных цивилизаций, народов и культур, ориентироваться на объединение в борьбе с глобальными вызовами и угрозами.

В Республике Абхазия твердо уверены в правильности внешнеполитического курса Российской Федерации и высоко ценят совместную работу с дипломатическими специалистами России, которая строится на принципах уважения и доверия.

Профессионализм российских дипломатов вносит существенный положительный вклад в развитие и укрепление дружественных, союзнических абхазо-российских отношений. Желаю крепкого здоровья и успехов в Вашем непростом служении!»