 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ АБХАЗИИ, СТОЛКНУЛАСЬ С НОВЫМИ СЛОЖНОСТЯМИ

Новости Понедельник, 10 февраля 2025 16:36
Оцените материал
(0 голосов)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ АБХАЗИИ, СТОЛКНУЛАСЬ С НОВЫМИ СЛОЖНОСТЯМИ

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. Заседание Центральной избирательной комиссии, на котором решался ряд вопросов, связанных с организацией выборов за пределами Абхазии, вызвало большой интерес со стороны общества. Речь идет об избирательных участках в Москве и Черкесске. Наибольшую полемику вызвало письмо посла Абхазии в России Алхаса Квициниа, в котором он просит увеличить количество бюллетеней для голосующих в Москве до 7 тысяч.

Напомним, что на предыдущих выборах общее число голосующих в Москве граждан Абхазии не превышало 1 тысячи человек. В этом же году, в связи с максимально высоким интересом к выборам, ожидается большее число желающих принять участие в голосовании. С учетом того, инициатива открыть дополнительные участки в России остановилась на уровне бюрократических процедур Народного Собрания Абхазии, посол обратился к ЦИКу с запросом на увеличение числа бюллетеней.

Глава Центризбиркома Дмитрий Маршан сообщил членам ЦИК, что был проведен эксперимент, который позволил зафиксировать определенные условия, при которых члены участковой комиссии, в день выборов, смогут принять 2600 и 4300 человек.

«Если члены комиссии будут работать как роботы и голосующие будут как роботы, тогда на одного человека тратиться 2 минуты. Тогда смогут принять 4300 человек. Но это, если члены комиссии будут работать без перерыва, не отрываясь от места все 12 часов», – пояснил Маршан.

В итоге, после долгого обсуждения члены ЦИК решили отправить на избирательный участок в Москву 4 тысячи бюллетеней, и на избирательный участок в Черкесск 3500 бюллетеней.

При этом по разным оценкам в России проживает или постоянно находится не менее 20 000 граждан Абхазии. Избежать чрезмерной нагрузки на избирательные комиссии и обеспечить голосование всех желающих позволило бы открытие дополнительных участков, теперь же не принятое вовремя решение вылилось в новые организационные сложности.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 10 февраля 2025 16:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОССИЙСКИЕ РЕСТАВРАТОРЫ НАЧАЛИ РАБОТУ С УЦЕЛЕВШИМИ ПРИ ПОЖАРЕ КАРТИНАМИ НАЦГАЛЕРЕИ АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.