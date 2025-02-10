ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ АБХАЗИИ, СТОЛКНУЛАСЬ С НОВЫМИ СЛОЖНОСТЯМИ
Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. Заседание Центральной избирательной комиссии, на котором решался ряд вопросов, связанных с организацией выборов за пределами Абхазии, вызвало большой интерес со стороны общества. Речь идет об избирательных участках в Москве и Черкесске. Наибольшую полемику вызвало письмо посла Абхазии в России Алхаса Квициниа, в котором он просит увеличить количество бюллетеней для голосующих в Москве до 7 тысяч.
Напомним, что на предыдущих выборах общее число голосующих в Москве граждан Абхазии не превышало 1 тысячи человек. В этом же году, в связи с максимально высоким интересом к выборам, ожидается большее число желающих принять участие в голосовании. С учетом того, инициатива открыть дополнительные участки в России остановилась на уровне бюрократических процедур Народного Собрания Абхазии, посол обратился к ЦИКу с запросом на увеличение числа бюллетеней.
Глава Центризбиркома Дмитрий Маршан сообщил членам ЦИК, что был проведен эксперимент, который позволил зафиксировать определенные условия, при которых члены участковой комиссии, в день выборов, смогут принять 2600 и 4300 человек.
«Если члены комиссии будут работать как роботы и голосующие будут как роботы, тогда на одного человека тратиться 2 минуты. Тогда смогут принять 4300 человек. Но это, если члены комиссии будут работать без перерыва, не отрываясь от места все 12 часов», – пояснил Маршан.
В итоге, после долгого обсуждения члены ЦИК решили отправить на избирательный участок в Москву 4 тысячи бюллетеней, и на избирательный участок в Черкесск 3500 бюллетеней.
При этом по разным оценкам в России проживает или постоянно находится не менее 20 000 граждан Абхазии. Избежать чрезмерной нагрузки на избирательные комиссии и обеспечить голосование всех желающих позволило бы открытие дополнительных участков, теперь же не принятое вовремя решение вылилось в новые организационные сложности.
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