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Абхазия Информ

У СУХУМЧАНОК ВТОРОЕ МЕСТО НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Новости Понедельник, 10 февраля 2025 18:46
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У СУХУМЧАНОК ВТОРОЕ МЕСТО НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. В городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края прошли соревнования, организованные в рамках программы «Будущее России». В них приняли участие спортсмены в четырёх возрастных категориях: до 12, до 14, до 16 и до 20 лет.

Женская команда города Сухум продемонстрировала отличную игру, заняв второе место среди 11 команд в возрастной категории до 14 лет.

Тренирует спортсменов Беслан Карчава.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 10 февраля 2025 18:50

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