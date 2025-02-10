У СУХУМЧАНОК ВТОРОЕ МЕСТО НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Новости Понедельник, 10 февраля 2025 18:46
Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. В городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края прошли соревнования, организованные в рамках программы «Будущее России». В них приняли участие спортсмены в четырёх возрастных категориях: до 12, до 14, до 16 и до 20 лет.
Женская команда города Сухум продемонстрировала отличную игру, заняв второе место среди 11 команд в возрастной категории до 14 лет.
Тренирует спортсменов Беслан Карчава.