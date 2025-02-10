АБХАЗИЯ ПОЛУЧИТ ОТ РОССИИ ТРАНШ В РАЗМЕРЕ 144 МЛН РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬНИЦЫ УЖЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач рассказал о мерах поддержки, которые Россия оказывает социально-экономическому развитию Абхазии. Он подчеркнул, что средства на выплату зарплат бюджетников уже перечислены и Министерство финансов республики в полном объеме может выплатить заработную плату за январь всей бюджетной сети. А это более 14 тысяч человек, большая часть из которых – врачи, учителя, сотрудники учреждений дошкольного образования.

По словам Дмитрия Вольвача, после недавнего визита в республику первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко принято решение ускорить финансирования ряда знаковых проектов в республике.

В частности, заместитель министра экономического развития рассказал о строительстве детской клинической больницы. Уже в понедельник республика получит транш в размере 144 миллионов рублей, которые позволят продолжить строительные работы.

Власти Абхазии определили место для детской клинической больницы рядом с Республиканской клинической больницей для взрослых.

По словам Дмитрия Вольвача, за средства программы российской помощи будет сформирован целый медицинский кластер в Сухуме.

Замминистра экономического развития России подчеркнул, что российская сторона оснастит этот кластер новейшей медицинской техникой и обучит персонал.