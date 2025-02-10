ИНАЛ ХУРХУМАЛ – ТРЕТИЙ В ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО БОКСУ

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Туапсе состоялось Первенство Краснодарского края по боксу среди юношей 13-14 лет. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Краснодарского края и Абхазии.

Инал Хурхумал представлял нашу республику в весовой категории 54 кг и возрастной категории 11-12 лет. В двух боях спортсмен одержал досрочную победу, но уступил в третьем.