ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С СИЛОВЫМ БЛОКОМ ПО ПОВОДУ ОБРАЩЕНИЯ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ

«Первый тур прошел в спокойной обстановке. Но сразу после этого возникли первые очаги напряженности. Речь идет о голосовых сообщениях и о последующем официальном заявлении Армянской общины. Армянская община обращает внимание властей на то, что запугивали глав администраций сел, где преобладает армянское население. Мы должны разобраться в случившемся и локализовать этот очаг напряженности, иначе это может вызвать нехорошие процессы», – сказал Бганба.

Он предложил создать оперативную группу.

«Думаю, что нам надо создать оперативную группу под эгидой Генеральной прокуратуры с участием, естественно, СГБ и МВД и постараться полностью разобраться в том, что было в голосовых записях, в заявлении, и в заявлении об избиении, чтобы нам поставить точку в этом вопросе и сделать все, чтобы потушить создавшуюся ситуацию», – сказал Бганба.

И.о. генерального прокурора Дамир Квициния предложил изучить ситуацию в рамках координационного совещания руководителей правоохранительных органов. По его словам, в рамках этого координационного совещания можно обсудить вопросы, связанные с событиями, о которых идет речь.

«Со стороны прокуратуры будет проделана вся необходимая работа. Все проверочные мероприятия, все необходимые исследования будут назначены и проведены», – сказал он.

И. о. министра внутренних дел Роберт Киут доложил о ситуации.

По словам министра, 6 февраля гражданин Самвел Дащян обратился в больницу для снятия побоев.

«Так как при процедуре снятия побоев обязательно должны присутствовать сотрудники милиции, они прибыли в больницу и получили от него объяснение. При опросе Дащяна он сказал, что телесные повреждения ему причинили его братья и однофамильцы. Заявления он пока не подавал, но мы сегодня сформируем материалы и направим их в Гагрское РОВД», – сказал и. о. министра.

Что касается официального заявления Армянской общины, оно в МВД еще не поступало, но, как отметил Киут, в МВД готовы отреагировать на него.

И. о. министра проинформировал Валерия Бганба о том, что с учетом последних событий в отношении армянского населения принято решение об усилении контроля на территориях, где компактно проживают армяне.

«Всю вчерашнюю ночь работали наши оперативные экипажи. Эту работу мы продолжим, чтобы люди имели возможность чувствовать себя комфортно, защищенно. Если возникнут какие-то сложности, мы будем на них соответствующим образом реагировать», – сказал Киут.

И. о. председателя СГБ Дмитрий Кучуберия сказал, что заявление Армянской общины поступило в СГБ сегодня утром.

«Профильное подразделение занимается разбирательством совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры и МВД. Будем принимать все необходимые меры. Что касается запугивания граждан, будем проводить соответствующие мероприятия», – сказал он.

Кучуберия отметил, что голосовые сложно доказуемы, так как тот, кто их отправил, отказывается от своих слов.

«Люди никуда не делись, они все здесь. Это ваша работа, вы должны разобраться. Каждый должен отвечать за свои слова и деяния», – сказал Бганба.

Валерий Бганба попросил руководителей правоохранительных органов прояснить ситуацию и с другим заявлением руководителя Армянской общины, в котором содержался ряд предложений, в том числе пойти к нему домой и там решить вопрос.

«Я хотел бы, чтобы вы спросили у председателя общины, как они собирались решить вопрос с и.о. президента», – сказал Бганба.

По словам Бганба, в сети интернет гуляют голосовые сообщения с угрозами и нецензурными выражениями в адрес его семьи, сыновей.

«Как мне сказали, это житель Гагры Геннадий Анкваб. С его отцом я давно знаком, у нас хорошие отношения. Он допустил высказывания и в адрес моих сыновей. Я хотел бы, чтобы в ходе проверки вы также проверили, входят ли мои сыновья в какие-то штабы, принимают ли участие в каком-то выборном процессе, агитируют ли за кого-то», – сказал Бганба.

Он обратился к и.о. руководителя Администрации президента Зурабу Каджая с вопросом, почему сотрудники, ушедшие в отпуск более месяца назад, не возвращаются на работу.

«Посмотрите, кто не ходит на работу. При первом туре мы закрыли глаза на то, что работники администрации, не имея на то права, участвовали в работе избирательных штабов. Сейчас уже второй тур. Я думаю, штабы как-то без госслужащих соберут своих сторонников и проведут необходимые мероприятия. Пусть уже садятся на свои места и работают на благо страны», – сказал Бганба.

Об этом сообщает Апсныпресс.