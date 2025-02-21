В ТРЕХ СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УЛУЧШЕНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН НА ОТКРЫТЫХ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с законодательством Республики Абхазия, разбирательство дел во всех судах открытое. Гласность судопроизводства обеспечивается возможностью присутствия в открытом судебном заседании лиц, не являющихся участниками процесса, представителей средств массовой информации (журналистов). Количество присутствующих людей может быть ограничено только в случае нехватки мест.