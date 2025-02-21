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Абхазия Информ

В ТРЕХ СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УЛУЧШЕНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН НА ОТКРЫТЫХ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ

Новости Пятница, 21 февраля 2025 18:47
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В ТРЕХ СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УЛУЧШЕНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН НА ОТКРЫТЫХ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ

Сухум. 21 февраля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с законодательством Республики Абхазия, разбирательство дел во всех судах открытое. Гласность судопроизводства обеспечивается возможностью присутствия в открытом судебном заседании лиц, не являющихся участниками процесса, представителей средств массовой информации (журналистов). Количество присутствующих людей может быть ограничено только в случае нехватки мест.

В целях обеспечения возможности размещения максимального числа граждан на открытых судебных заседаниях, Верховный суд Республики Абхазия приобрел дополнительные банкетки для Сухумского городского суда, а также для Ткуарчалского и Галского районных судов. Эти меры направлены на повышение гласности открытых судебных заседаний для широкой общественности.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 21 февраля 2025 18:55

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