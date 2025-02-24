МИХАИЛ МУРАШКО ПОСЕТИЛ ОТКРЫВШИЙСЯ В АБХАЗСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ . В рамках рабочей поездки министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил открывшийся в Республиканской больнице Абхазии телемедицинский центр, который позволит врачам республики консультироваться с коллегами из ведущих медицинских учреждений России. Министру рассказали, что проведено обучение трёх ответственных специалистов для проведения телемостов.

С 20 по 21 февраля проведено уже 8 видеоконференций с российскими специалистами по 8 тяжёлым клиническим случаям. Получено 11 медицинских заключений. Ещё по четырём пациентам запланированы повторные консультации, в том числе ультразвуковое исследование в онлайн-режиме для молодой беременной пациентки. Четыре видеоконференции проведены по детям.

Договоренность о начале проведения телемедицинских консультаций для жителей Абхазии была достигнута в ходе недавней встречи видного политического деятеля Абхазии Бадры Гунба с Министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Москве. По поручению главы Минздрава России в начале недели в Абхазию прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для организации работы нового центра в Абхазии.

Михаил Мурашко отметил, что это важный этап развития взаимодействия медиков двух стран ради здоровья пациентов.

«Начиналось такое активное сотрудничество в период пандемии, когда специалисты из российских медицинских организаций активно принимали участие в оказании помощи больным новой коронавирусной инфекцией, рискуя своими жизнями, в том числе. У нас еще не было ни вакцин, ни лекарственных препаратов. Героические действия врачей позволяли спасать жизни», – отметил Мурашко.

Он также напомнил, что в период летних отпусков в Абхазии активно привлекаются специалисты российских медицинских организаций. Они направлялись в Абхазию и оказывали медицинскую помощь, и это позволяло абхазским больницам планировать рабочий график в этот жаркий период и эффективнее оказывать помощь пациентам.