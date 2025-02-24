АБХАЗИИ ПОДАРИЛИ 120 ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК NEXTPLANET 75

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ . Россия подарила Абхазии 120 интерактивных досок NextPlanet 75, они уже распределены по школам. В сухумской школе №5 приступили к установке нового оборудования. Учителя из России продемонстрировали абхазским коллегам, как пользоваться интерактивной доской, чем она лучше обычной, как с ее помощью работать на разных уроках.

Преподаватели школы №5 с огромным интересом отнеслись к новшеству.

«Мы очень рады этим подаркам. Эти доски – нового поколения, не нужен ни проектор, ни ноутбук, всё это уже туда встроено», – поделилась учитель физики Налла Гумба.

Обновление школьной инфраструктуры стало результатом договоренностей, достигнутых политиком Бадрой Гунба в ходе встреч с российскими коллегами.

Помимо поставок интерактивных досок, в рамках взаимодействия с министерством образования РФ в Абхазию начали поступать школьные автобусы, а местные педагоги проходят повышение квалификации в России.

Кроме того, были решены вопросы с задолженностью по заработной плате учителей.

Россия держит свое слово и выполняет все договоренности оперативно и в полном объеме.