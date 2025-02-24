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Абхазия Информ

СЕЛО ЧЛОУ ВОССТАНОВЯТ ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Новости Понедельник, 24 февраля 2025 15:59
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СЕЛО ЧЛОУ ВОССТАНОВЯТ ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ. Россия к 80-летию Победы поможет Абхазии восстановить все мемориалы героям Великой Отечественной войны, деньги выделены по личному распоряжению президента России Владимира Путина. Село Члоу Очамчырского района подало заявку на реставрацию памятника героям Абхазии, сражавшимся с нацизмом в Великой Отечественной войне по программе российского Фонда президентских грантов.

197 человек, живших в селе Члоу, погибли в той ужасной войне. Лишь 56 воинов-освободителей вернулись домой к своим семьям. В память о подвиге жителей Абхазии был воздвигнут памятник в 1982 году. Мемориал является гордостью села и страны в целом, так как он является крупнейшим в республике.

«После открытия памятника лишь 1 раз пытались его отреставрировать. Начали наносить бронзовую краску, но дальше дело не пошло. Материалы были очень дорогие. Больше к нему не прикасались. Я очень рада, что мы подали заявку на восстановление памятника. Надеюсь, что её одобрят в ближайшее время, и специалисты сделают всё, как положено, и памятник снова будет притягивать к себе сотни людей, как в былые времена», – сообщила основатель музея Боевой славы.

Также она добавила: «Мы были одним народом в советские времена, поэтому наши уроженцы не могли бросить в беде русских, украинцев, белорусов и других братьев и сестёр. И сейчас, когда беда нависла над Россией, наши соотечественники тоже не стали стоять в стороне и пошли на фронт добровольцами. У нас с Россией одна история. Мы один народ. Без неё нам было бы тяжело».

Жители села говорят, что к 9 мая будет организован большой праздник, на который будут приглашены все жители Абхазии. Поэтому очень надеются и ждут реставрационных работ, так как этот праздник для них очень значим.

Отметим, что это была первая заявка по программе российского Фонда президентских грантов по восстановлению памятников героям Абхазии, сражавшимся против фашизма, к 80-й годовщине Великой Победы. Заявку подал глава администрации села Члоу Очамчырского района.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 24 февраля 2025 16:44

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