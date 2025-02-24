ДВА ПЕРВЫХ И ТРИ ВТОРЫХ МЕСТА У СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ. Два первых и три вторых места заняли юные сухумские спортсмены на Межрегиональном турнире по вольной борьбе, который прошел в Черкесске. В соревнованиях приняли участие 320 спортсменов из разных регионов России и Абхазии. Сухум представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодёжи и спорта.
Победителями турнира в своих весовых категориях стали Фет-оглы Абазг (38 кг) и Жиба Сандро (48 кг).
Серебряные призёры турнира: Хагба Осман (38 кг), Кархалава Дамей (48 кг), Арлан Нестор (52 кг).
Спортсменов тренируют Берая Игорь и Хашба Мераб.