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Абхазия Информ

ДВА ПЕРВЫХ И ТРИ ВТОРЫХ МЕСТА У СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Новости Понедельник, 24 февраля 2025 15:56
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ДВА ПЕРВЫХ И ТРИ ВТОРЫХ МЕСТА У СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ. Два первых и три вторых места заняли юные сухумские спортсмены на Межрегиональном турнире по вольной борьбе, который прошел в Черкесске. В соревнованиях приняли участие 320 спортсменов из разных регионов России и Абхазии. Сухум представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодёжи и спорта.

Победителями турнира в своих весовых категориях стали Фет-оглы Абазг (38 кг) и Жиба Сандро (48 кг).

Серебряные призёры турнира: Хагба Осман (38 кг), Кархалава Дамей (48 кг), Арлан Нестор (52 кг).

Спортсменов тренируют Берая Игорь и Хашба Мераб.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 24 февраля 2025 15:59

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