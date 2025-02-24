АБХАЗСКИЙ ТЕАТР ОБЪЯВИЛ НАБОР ДЕТЕЙ

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ . Объявлен набор в детскую студию Абхазского драматического театра. Принимаются дети от 6 до 16 лет со знанием абхазского языка. Набор будет проходить до 10 марта. В группу будут зачислены все желающие без вступительных испытаний.

По мнению и.о. директора театра Хиблы Мукба, на просмотрах сложно объективно оценить способности ребенка, поскольку большинство детей не могут справиться с волнением.

Обучение пройдет по трем основным направлениям. Актерское мастерство будет преподавать Мадина Аргун – режиссер абхазского театра, сценическую речь – актер Адгур Джения, сценическое движение – Эрик Тыркба.

Учащиеся получат знания по истории театра, планируется проводить мастер-классы. Занятия будут проходить в помещении театра два раза в неделю, по выходным. Срок обучения – год. В конце каждого потока будет представлена отчетная постановка. Также планируется участие детей в спектаклях абхазского театра.

«Нам нужны дети в постановках. У нас нет молодых актеров. Одно время на обучение театральному искусству в Россию была отправлена группа, но из нее лишь единицы работают в театре. Мы ищем талантливых молодых людей, которые будут подходить к своему делу ответственно и с любовью», – говорит Хибла Мукба. Коллектив театра пополняется. Совсем недавно в него был зачислен Михаил Цкуа и уже занят в двух постановках. Новые сотрудники также в гримерном и костюмерном цеху.

В театре заработало кафе. Сегодня большое внимание уделено укреплению имиджа театра, в том числе продвижению театра в соцсетях.

94-й театральный сезон, по словам Мукба, принесет новые спектакли. В феврале состоится премьера по пьесе Карло Гольдони «Мирандолина», поставленная Алхасом Шамба. Идет работа над спектаклем «Камачыч» по роману Дмитрия Гулия, режиссер-постановщик Мадина Аргун. Намечены и другие премьеры.

В театре уже обсуждают проекты к 95-му юбилейному театральному сезону.