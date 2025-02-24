ВЫСТАВКА «ЛЕВАРСА БУТБА. ПАМЯТЬ О МАСТЕРЕ» ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ

Многим жителям Абхазии он запомнился по ярким образам Сухума, которому он посвятил множество своих работ.

Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ . В Музее Банка Абхазии открылась выставка «Леварса Бутба. Память о мастере», приуроченная ко дню рождения известного абхазского художника. 21 февраля Леварсе Бутба исполнилось бы 65 лет.

Столица республики занимала особое место в жизни и творчестве художника, хотя сам он родился в селе Дурипш Гудаутского района.

Как отметила директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия, на протяжении всей его творческой жизни неизменным оставалось одно – Леварса обладал способностью видеть прекрасное и создавать его, невзирая на разные стороны жизни.

Бутба Леварс Алексеевич (21.02.1960 – 17.09.2007) – художник, живописец-монументалист, член Союза художников Абхазии.

В 1967-1975 гг. учился в Сухумской средней школе №10, с 1972 по 1975 годы – параллельно в Сухумской художественной школе.

1975-1979 гг. – учеба в Сухумском художественном училище.

Успешно окончив СХУ, он в 1979 поступает в Тбилисскую государственную академию художеств на факультет станковой графики. Будучи студентом, он в 1981-1982 активно принимал участие в студенческих выставках в Абхазии.

В 1985 г. Бутба успешно завершил учёбу в ТГАХ и на отлично защитил дипломную работу, выполненную в технике цветной линогравюры на тему легендарного сказания о нартах (на пяти листах размером 86 см Х 61см хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии).

После успешной защиты дипломной работы Леварс Бутба возвратился на родину в Абхазию и активно включился в художественную жизнь республики. Он был постоянным участником художественных выставок, организуемых Союзом художников Абхазии в самой республике и за её пределами.

В 1986 г. принят в СХ РА.

В 1989 г. участвовал в выставке советского авангарда «Ленэкспо» в г. Ленинграде. В конце 80-х годов Бутба принят в Союз художников СССР.

В 1990 г. вместе с другими абхазскими художниками выставлялся в Германии.

В 1992 г. участвовал в международной выставке в Италии (г. Генуя) в честь 500-летия открытия Колумбом Америки.

Л. Бутба – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. После войны он вновь занялся любимым творчеством.

В 1994-1996 гг. прошли три персональные выставки Бутба в Сухуме, в 1997 г. – в Москве.

В 1998 г. Леварс Бутба возглавил новую творческую организацию – «Ассоциацию свободных художников Абхазии».

В 2000 г. в Москве в галерее «Моя коллекция» прошла еще одна персональная выставка Бутба.

Бутба вместе с другими художниками Абхазии участвовал во всех зарубежных выставках, организуемых Союзом художников Абхазии – в городах Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нальчике, Майкопе, Москве, Санкт-Петербурге и др. В конце 90-х – начале 2000-х Бутба начал пробовать себя в монументальной живописи.

В 2002 г. состоялась персональная выставка монументальных произведений Бутба на тему «Нартский эпос» и «Мифы и легенды абхазов».

Леварс Бутба – автор эскизов ордена «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава»). Он сам был удостоен этого ордена второй степени. Картины Леварсы Бутба выставлялись в различных собраниях и коллекциях США, Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии, Турции, Японии.