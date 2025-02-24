ВЫСТАВКА «ЛЕВАРСА БУТБА. ПАМЯТЬ О МАСТЕРЕ» ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ
Сухум. 24 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Музее Банка Абхазии открылась выставка «Леварса Бутба. Память о мастере», приуроченная ко дню рождения известного абхазского художника. 21 февраля Леварсе Бутба исполнилось бы 65 лет.
Многим жителям Абхазии он запомнился по ярким образам Сухума, которому он посвятил множество своих работ.
Столица республики занимала особое место в жизни и творчестве художника, хотя сам он родился в селе Дурипш Гудаутского района.
Как отметила директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия, на протяжении всей его творческой жизни неизменным оставалось одно – Леварса обладал способностью видеть прекрасное и создавать его, невзирая на разные стороны жизни.
Бутба Леварс Алексеевич (21.02.1960 – 17.09.2007) – художник, живописец-монументалист, член Союза художников Абхазии.
В 1967-1975 гг. учился в Сухумской средней школе №10, с 1972 по 1975 годы – параллельно в Сухумской художественной школе.
1975-1979 гг. – учеба в Сухумском художественном училище.
Успешно окончив СХУ, он в 1979 поступает в Тбилисскую государственную академию художеств на факультет станковой графики. Будучи студентом, он в 1981-1982 активно принимал участие в студенческих выставках в Абхазии.
В 1985 г. Бутба успешно завершил учёбу в ТГАХ и на отлично защитил дипломную работу, выполненную в технике цветной линогравюры на тему легендарного сказания о нартах (на пяти листах размером 86 см Х 61см хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии).
После успешной защиты дипломной работы Леварс Бутба возвратился на родину в Абхазию и активно включился в художественную жизнь республики. Он был постоянным участником художественных выставок, организуемых Союзом художников Абхазии в самой республике и за её пределами.
В 1986 г. принят в СХ РА.
В 1989 г. участвовал в выставке советского авангарда «Ленэкспо» в г. Ленинграде. В конце 80-х годов Бутба принят в Союз художников СССР.
В 1990 г. вместе с другими абхазскими художниками выставлялся в Германии.
В 1992 г. участвовал в международной выставке в Италии (г. Генуя) в честь 500-летия открытия Колумбом Америки.
Л. Бутба – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. После войны он вновь занялся любимым творчеством.
В 1994-1996 гг. прошли три персональные выставки Бутба в Сухуме, в 1997 г. – в Москве.
В 1998 г. Леварс Бутба возглавил новую творческую организацию – «Ассоциацию свободных художников Абхазии».
В 2000 г. в Москве в галерее «Моя коллекция» прошла еще одна персональная выставка Бутба.
Бутба вместе с другими художниками Абхазии участвовал во всех зарубежных выставках, организуемых Союзом художников Абхазии – в городах Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нальчике, Майкопе, Москве, Санкт-Петербурге и др. В конце 90-х – начале 2000-х Бутба начал пробовать себя в монументальной живописи.
В 2002 г. состоялась персональная выставка монументальных произведений Бутба на тему «Нартский эпос» и «Мифы и легенды абхазов».
Леварс Бутба – автор эскизов ордена «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава»). Он сам был удостоен этого ордена второй степени. Картины Леварсы Бутба выставлялись в различных собраниях и коллекциях США, Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии, Турции, Японии.
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