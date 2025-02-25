«АПСНЫ» ЗАВЕРШИЛ СЕДЬМОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»
Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:29
Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. «Апсны» завершил седьмой тур чемпионата России по волейболу Высшая лига «Б» с одной победой и тремя поражениями.
20 февраля, «Грозный» 3:0 «Апсны» (25:16; 25:22; 25:22)
21 февраля, «Кристалл-Черкизово» 3:0 «Апсны» (25:15; 25:11; 25:16)
22 февраля, «Грозный» 1:3 «Апсны» (23:25; 28:30; 25:15; 8:25)
23 февраля, «Кристалл-Черкизово» 3:0 «Апсны» (25:19; 25:21; 25:16)
Тур прошел в Воронеже. Следующий тур состоится в середине марта в Ростове-на-Дону.