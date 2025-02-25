 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

«АПСНЫ» ЗАВЕРШИЛ СЕДЬМОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»

Новости Вторник, 25 февраля 2025 19:29
Оцените материал
(0 голосов)
«АПСНЫ» ЗАВЕРШИЛ СЕДЬМОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»

Сухум. 25 февраля 2025. Абхазия-Информ. «Апсны» завершил седьмой тур чемпионата России по волейболу Высшая лига «Б» с одной победой и тремя поражениями.

20 февраля, «Грозный» 3:0 «Апсны» (25:16; 25:22; 25:22)

21 февраля, «Кристалл-Черкизово» 3:0 «Апсны» (25:15; 25:11; 25:16)

22 февраля, «Грозный» 1:3 «Апсны» (23:25; 28:30; 25:15; 8:25)

23 февраля, «Кристалл-Черкизово» 3:0 «Апсны» (25:19; 25:21; 25:16)

Тур прошел в Воронеже. Следующий тур состоится в середине марта в Ростове-на-Дону.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 25 февраля 2025 19:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДАУТ ГУБЛИЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ТУРНИРЕ «ЮЖНЫЙ РУБЕЖ – 5» ИНАР КЕТИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА МОСКВЫ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.