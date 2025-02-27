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Абхазия Информ

«ЭХО ЕВРАЗИЯ КИНОФЕСТ» ТЕПЕРЬ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 27 февраля 2025 15:16
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«ЭХО ЕВРАЗИЯ КИНОФЕСТ» ТЕПЕРЬ В АБХАЗИИ

Сухум. 27 февраля 2025. Абхазия-Информ. «Эхо Евразия Кинофест» теперь в Абхазии! Приглашаем желающих стать его частью 26-27 февраля.

Форум «Эхо Евразия Кинофест» это площадка для развития кинематографа стран СНГ, которая объединяет начинающих и опытных кинематографистов: встречи с профессионалами, мастер-классы, кинопоказы, а также круглый стол с представителями Молодёжной Ассоциации Кинематографистов Евразии. Здесь обмениваются опытом и развиваем киноиндустрию разных стран.

Участником Ассоциации можно стать оставив свою заявку в форме для регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 27 февраля 2025 15:21

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