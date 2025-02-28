В МИНОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ СБОРЫ С ВНЕШТАТНЫМИ РАСЧЕТАМИ ЗУ-23-2
Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 год, в целях повышения полевой выучки и навыков по специальности на базе Учебного центра Министерства обороны, на полигоне «Цабал» проводились сборы с внештатными расчетами ЗУ-23-2 воинских частей ВС Абхазии.
По словам руководителя учений полковника Александра Бабанова «в ходе сбора военнослужащие изучили устройство, назначение и порядок применения ЗУ-23-2, а также получили практические навыки в проведении боевых стрельб».
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