ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ЗА ФЕВРАЛЬ 2025 ГОДА

Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ . Министерство обороны Республики Абхазия подвело итоги подготовки войск (сил) за февраль 2025 года. Мероприятие, проводилось под руководством министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа с участием замминистра обороны, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства.

В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках (силах).

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Владимир Савченко, подводя итог, обратил внимание присутствующих на эффективное и качественное проведение мероприятий боевой и морально-психологической подготовки, на организацию несения боевого дежурства службы войск, определил задачи войскам (силам), порядок и последовательность их решения.

С учетом стоящих перед ВС задач, были определены основные мероприятия в работе органов военного управления, по подготовке войск (сил), по поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению. Особое внимание им уделено воинским частям постоянной готовности, их способности к немедленным действиям.