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Абхазия Информ

САНИТАРНЫЙ РЕЙС МЧС ПРИВЁЗ В МОСКВУ ШЕСТЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 28 февраля 2025 19:21
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САНИТАРНЫЙ РЕЙС МЧС ПРИВЁЗ В МОСКВУ ШЕСТЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ. Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву шесть тяжелобольных жителей Абхазии, спецборт приземлился в Жуковском. Все больные нуждаются в высококвалифицированной медпомощи, среди них двое детей. Самолет оснащен всем необходимым оборудованием для транспортировки пострадавших – современными специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов во время полета.

Как сообщает МЧС, заболевания у малышей выявлены российскими врачами на недавно организованных осмотрах.

Минздрав России отметил, что семилетняя девочка пройдёт лечение в Национальном медицинском исследовательском центре глазных болезней им. Гельмгольца, ещё одна девочка, 14 лет, страдающая редким заболеванием, будет госпитализирована в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава.

Перед этим в Абхазии врачи из России провели осмотр более 1,8 тыс. детей в ходе диспансеризации.

«Восемь пациентов отправлены на лечение в московские клиники. Такая акция проходит впервые и при личном контроле главы Минздрава России», – сказал и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба.

По его словам, перед тем как было принято это решение, в центре телемедицины при Республиканской больнице в Сухуме прошли консультации.

«При поддержке Минздрава России в Республиканской больнице был открыт центр телемедицины. С помощью этой связи с российскими врачами были принято решение отправить на лечение в РФ именно этих пациентов», – рассказал глава минздрава Абхазии.

Он отметил, что среди восьми названных пациентов трое детей. Двоим из них поставили диагнозы в ходе диспансеризации школьников, которая проходит в Абхазии при поддержке Минздрава РФ, указал Бутба.

«Двое из троих детей, которые отправляются в Москву, это те, кто прошел диспансеризацию. У них были выявлены заболевания, лечение которых в Абхазии невозможно», – подчеркнул Эдуард Бутба.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 28 февраля 2025 19:27

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