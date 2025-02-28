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Абхазия Информ

ГЛАВА ТОБОЛЬСКА ПЕТР ВАГИН ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ С УПРАВЛЕНЦАМИ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 28 февраля 2025 19:27
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ГЛАВА ТОБОЛЬСКА ПЕТР ВАГИН ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ С УПРАВЛЕНЦАМИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ. Глава Тобольска (Тюменская область) Петр Вагин совместно с управленцами (победителями и наставниками проекта «Лидеры России») из других регионов принял участие в круглом столе проекта «Команда Абхазии», который прошел в Сухуме. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

«Сегодня в Сухуме на «круглом столе» российские управленцы, победители и наставники разных сезонов проекта «Лидеры России» поделились опытом с участниками кадрового конкурса «Команда Абхазии», который запущен по инициативе кандидата в президенты Республики Бадры Гунба по модели нашего проекта. Благодарим участников: губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, мэра Перми Эдуарда Соснина, главу Тобольска Петра Вагина и других», – написал Гурьянов.

Глава Тобольска стал победителем второго конкурса «Лидеры России» в 2019 году. Совместно с коллегами из других регионов страны Петр Вагин пригласил участников «Команды Абхазии» в Россию с ответным визитом.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 28 февраля 2025 19:30

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