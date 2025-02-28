«ПОЕЗД ПОБЕДЫ» В АБХАЗИИ СОВЕРШИЛ ОСТАНОВКУ «ПО ТРЕБОВАНИЮ»

Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ . Изначально анонсировался визит поезда-музея в два города: в Сухум и Гудауту. Организаторы акции выполнили программу, в столицу Абхазии «Поезд Победы» прибыл в обещанный день – 23 февраля – и собирал посетителей до 25-го, а 26 февраля аншлаги наблюдались в Гудауте. Погода преподнесла сюрприз: приморские города завалило снегом (который местные видят не каждый год), но и это испытание благодарный посетитель российского музея выдержал: к поезду стояли очереди и под снегопадом.

По плану после Гудауты поезд должен был вернуться в Россию, но…

«Музей на колесах совершит дополнительную остановку в Гагре 27 февраля», – объявили организаторы.

График изменили по просьбам жителей республики, желающих увидеть уникальную экспозицию. И в буквальном, и в философском смысле – как есть «остановка по требованию».

На вокзальной площади большая очередь к первому вагону. Визуально – не меньше двух сотен человек, но народ постоянно прибывает. Особенно много детей, которых группами по 10-15 человек пропускают без очереди. Из-за чего примерно за час очередь почти не продвинулась. Но никто не выражает недовольство. Дети должны успеть посмотреть раньше всех.

Люди приходили семьями или с друзьями, большими компаниями. Пришли не только те, кто живут в Новой и Старой Гаграх, но и из окрестных сел.

Особая изюминка: отдельный вагон с экспозицией о подвигах жителей Абхазии, включая материалы о 100-летнем ветеране ВОВ Алексее Екуповиче Ласурия.

За три дня, с 23 по 25 февраля, в Сухуме поезд посетили 3 916 жителей и гостей столицы, которые смогли ознакомиться с подвигами героев Великой Отечественной войны. 26 февраля «Поезд Победы» отправился на железнодорожную станцию «Гудаута», где выставку посетило 1 579 человек. 27 февраля в Гагре музей на колесах посетили 1 962 человека.