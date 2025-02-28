АЛЕКСАНДР АНКВАБ: «СЛУХИ О МОЕМ НЕДОМОГАНИИ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ»

«Не могу знать, с чем это связано, но в последние дни мои друзья и я получаем много звонков от граждан, интересующихся моим здоровьем. Кто-то искренне озабочен, кто-то стал готовить Периклову надгробную речь.

Всем признателен за заботу. Слухи о моем недомогании сильно преувеличены. Вероятно, «большой снег», как в 1911 году, возымел свое действие.

У меня все нормально. Как обычно, не сижу без дела: нахожу время на классику, «добиваю» Бродского, вникаю в подвиги абхазских катафрактариев в Большом оазисе, в Хибеосе. Маленькие Амина и Баграт проверяют мои познания в абхазском. Красавец кане-корсо Рич и «немец» Кадар ждут меня поздними вечерами. Жизнь прекрасна, чего и вам желаю».

С уважением, Александр Анкваб».