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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ: «СЛУХИ О МОЕМ НЕДОМОГАНИИ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ»

Новости Пятница, 28 февраля 2025 19:46
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ: «СЛУХИ О МОЕМ НЕДОМОГАНИИ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ»

Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ. Александр Анкваб прокомментировал информацию о состоянии его здоровья:

«Не могу знать, с чем это связано, но в последние дни мои друзья и я получаем много звонков от граждан, интересующихся моим здоровьем. Кто-то искренне озабочен, кто-то стал готовить Периклову надгробную речь.

Всем признателен за заботу. Слухи о моем недомогании сильно преувеличены. Вероятно, «большой снег», как в 1911 году, возымел свое действие.

У меня все нормально. Как обычно, не сижу без дела: нахожу время на классику, «добиваю» Бродского, вникаю в подвиги абхазских катафрактариев в Большом оазисе, в Хибеосе. Маленькие Амина и Баграт проверяют мои познания в абхазском. Красавец кане-корсо Рич и «немец» Кадар ждут меня поздними вечерами. Жизнь прекрасна, чего и вам желаю».

С уважением, Александр Анкваб».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 28 февраля 2025 19:47

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