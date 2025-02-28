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Абхазия Информ

РОССИЯ НАПРАВИТ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 28 февраля 2025 19:47
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РОССИЯ НАПРАВИТ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ. Российская сторона по приглашению Сухума направляет своих наблюдателей за повторным голосованием по выборам президента Абхазии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они вместе со своими зарубежными коллегами будут осуществлять мониторинг процесса голосования», – заявила Захарова.

Она отметила, что «со времени ноябрьских беспорядков внутриполитическая ситуация до конца не стабилизировалась в Абхазии».

«Исходим из того, что 1 марта каждый гражданин этой страны получит возможность беспрепятственно проголосовать за своего кандидата, процесс волеизъявления будет организован строго в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными демократическими нормами, при должном обеспечении правопорядка, а результаты будут признаны всеми политическими силами. Это и есть тот самый демократический процесс, основанный на законности», – подчеркнула российский дипломат.

На выборы 15 февраля ЦИК России не направлял наблюдателей из-за разногласий случившихся с ЦИКом Абхазии. Москва просила аккредитовать около 200 наблюдателей. В Сухуме сообщили о невозможности обеспечить такое число наблюдателей транспортом и оборудованием, обеспечить им безопасность. ЦИК Абхазии ответил, что на 35 округов и 152 участка готова принять 35 наблюдателей. В ЦИК России заявили, что в связи с затягиванием ответа от абхазской стороны Россия не будет направлять наблюдателей.

Из России на выборы приехал только депутат Госдумы нескольких созывов Сергей Бабурин в качестве независимого наблюдателя.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 28 февраля 2025 19:55

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