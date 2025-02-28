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Абхазия Информ

РОССИЯ ПЕРЕДАЛА АБХАЗИИ ЕЩЕ 10 ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

Новости Пятница, 28 февраля 2025 19:56
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Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ. Россия обеспечила Абхазию третьей партией школьных автобусов. Первая партия была доставлена в республику 11 февраля, вторая – 20 февраля. Такая договоренность была достигнута во время визита первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко в Абхазию.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 28 февраля 2025 20:01

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