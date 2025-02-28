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Абхазия Информ

САИД ТАНИЯ ЗАДЕРЖАН ЗА КРАЖИ И НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Новости Пятница, 28 февраля 2025 20:03
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САИД ТАНИЯ ЗАДЕРЖАН ЗА КРАЖИ И НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники милиции задержали жителя Сухума Тания Саида Зурабовича, 1998 года рождения. В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен и изъят пистолет модели ПМСХ, переделанный из охолощенного боевого, а также боеприпасы калибра 9 мм. В отношении Саида Тания было возбуждено уголовное дело и направлено в следственное подразделение для дальнейшего соединения с ранее возбужденными уголовными делами.

В производстве следственного дела УВД Сухума находится уголовное дело по факту совершения Саидом Тания тайного хищения чужого имущества, а также незаконного приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия.

Так, 17 января 2025 года, в 16 часов Саид Тания на улице Акиртава в Сухуме, возле магазина «Золотой Колос» незаконно проникнув в автомобиль марки «Ниссан», похитил 20 тысяч рублей и скрылся.

28 января, в 12 часов Тания вместе с неустановленным лицом на улице Ладария в Сухуме, разбив стекло автомобиля марки «Мазда», проникли в салон и похитили сумку с 70 тысячами рублей, ноутбук и сотовый телефон, после чего скрылись с места преступления.

Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию Саида Тания провели сотрудники уголовного розыска УВД по городу Сухум.

Подозреваемый под трем эпизодом преступлений был санкционирован к содержанию под стражей, однако решением Верховного суда переведен под домашний арест.

Расследование в рамках соединенного уголовного дела ведет следственный отдел столичного УВД.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 28 февраля 2025 20:06

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