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Абхазия Информ

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ

Новости Пятница, 28 февраля 2025 20:08
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СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ

Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ащуба встретился с Сергеем Бабуриным. Известный российский политический и общественный деятель Сергей Бабурин в качестве международного наблюдателя прибыл в республику для участия в мониторинге повторного голосования по досрочным выборам президента Абхазии.

Лаша Ашуба выразил признательность Сергею Бабурину за отзывчивость и искреннее отношение к республике: «Для нас чрезвычайно важно, что во все времена новейшей истории нашей страны Вы всегда были рядом с нами».

В беседе со спикером Сергей Бабурин поделился впечатлениями о голосовании на выборах президента Абхазии, состоявшемся 15 февраля, где он также осуществлял миссию международного наблюдателя, и дал высокую оценку подготовке и проведению выборов 2025 года.

С. Бабурин подчеркнул: «Для меня несомненно, что народ Абхазии, опираясь на свои культурные, исторические ценности, способен провести выборы так, чтобы воля народа была зафиксирована в соответствии с законами Республики Абхазия и международными принципами. Я искренне надеюсь, что кто бы не победил из кандидатов, по итогам этого голосования произойдет консолидация абхазского общества. Я верю, что у второго кандидата хватит политического мужества и ответственности согласится с волей избирателей. Это очень важно».

Встреча традиционно прошла в духе теплой дружбы и взаимопонимания.

 

***

В этот же день состоялась встреча Лаши Ашуба с делегацией Общественной палаты Российской Федерации, которая будет участвовать в мониторинге повторного голосования по досрочным выборам Президента Республики Абхазия.

В составе делегации: первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов – глава наблюдательной миссии, заместитель председателя Комиссии ОП по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Голощанов, член Комиссии ОП по культуре и сохранению духовного наследия Станислав Корякин, член Комиссии палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров и федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков.

Во встрече участвовали заместитель спикера Фазлибей Авидзба, заместитель секретаря Общественной палаты Республики Абхазия Александр Страничкин и руководитель Аппарата Народного Собрания Абхазии Вадим Бжания.

Приветствуя гостей, спикер выразил благодарность членам делегации и руководству Общественной палаты России, что в ответ на приглашение Парламента Абхазии ими было принято решение принять участие в наблюдении за повторным голосованием по досрочным выборам президента РА.

Лаша Ашуба, подчеркнув значимость тесных связей общественных палат Республики Абхазия и Российской Федерации, сказал: «Общественная палата Республики Абхазия – это важнейший гражданский институт для нашего государства. Во многом, в том числе и в кризисные моменты, в рамках внутриполитических процессов Общественная палата совместно с Парламентом выступает медиатором по различным вопросам. Поэтому, ещё раз хочу подчеркнуть важность вашего присутствия в качестве наблюдателей на выборах Президента Республики Абхазия».

В свою очередь Александр Асафов, поблагодарив Лашу Ашуба за приглашение и гостеприимство, сказал: «Общественное наблюдение – это часть деятельности общественных институтов, таких как общественные палаты, и является важнейшим социальным действием, которое помогает защитить права людей, как избирателей, так и кандидатов, и всех участников избирательных процессов».

Он подчеркнул, что поделиться опытом и обеспечить международное наблюдение очень важно: «Партнерское дружеское общественное наблюдение дает уверенность избирателям, что все процедуры пройдут в соответствии с законодательством».

Л. Ашуба также отметил, что члены Общественной палаты России неоднократно участвовали в качестве международных наблюдателей за подготовкой и проведением президентских и парламентских выборов, проводившихся в Республике Абхазия, высказывали свои компетентные мнения и представляли экспертные заключения.

«Парламент Республики Абхазия и руководство страны стараются обеспечить условия для того, чтобы на выборах все происходило на должном уровне, в спокойной обстановке, в соответствии с законодательством. Это – залог будущего успеха народа Республики Абхазия и наших взаимоотношений с Российской Федерацией», – сказал спикер Парламента.

Завершая встречу, Лаша Ашуба выразил признательность российским наблюдателям за поддержку Республики Абхазия.

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Еще одна встреча спикера – с делегацией наблюдателей, представляющих Парламент Республики Южная Осетия в составе Зазы Дриаева – председателя Комитета по внешней политике и межпарламентским связям, Ивана Сланова – председателя Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам и Алана Гаглоева – заместителя председателя Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению. Они уже осуществляли миссию международных наблюдателей на досрочных выборах президента Республики Абхазия, состоявшихся 15 февраля, и вновь прибыли для участия в мониторинге повторного голосования.

Лаша Ашуба от имени Народного Собрания поблагодарил руководство и председателя Парламента Республики Южная Осетия за поддержку и решение направить в Абхазию миссию наблюдателей, выразив особую признательность вновь прибывшим югоосетинским друзьям.

Спикер отметил значимость мнений наблюдателей – представителей братской республики, о проходящем в Абхазии важном политическом процессе.

В свою очередь депутаты дали положительную оценку процессу подготовки и проведения выборов Президента Республики Абхазия, состоявшихся 15 февраля 2025 года. Они подчеркнули, что в их стране всегда внимательно относятся ко всем событиям в братской республике и придают большое значение дальнейшему укреплению межгосударственных отношений.

Участники встречи отметили, что между депутатами парламентов республик сложились особые теплые отношения, конструктивное взаимодействие и сотрудничество, что является продолжением традиций, заложенных предшествующими поколениями парламентариев.

Наблюдатели от Республики Южная Осетия пожелали всему абхазскому народу успехов во всех делах ради процветания Абхазии.

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Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 28 февраля 2025 20:26

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