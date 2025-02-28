Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ . В школе № 281 города Москвы официально стартовала Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа». В ее запуске приняли участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Сегодня стартует очень важная олимпиада, посвященная Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем помнить, как 80 лет назад наши прадеды отразили агрессию фашистской Германии, никогда не забудем о подвигах героев фронта и тружеников тыла, которые дали нам жизнь. В 2020 году впервые состоялась Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа». Отрадно, что сегодня к ней присоединяются все больше ребят. Заявки на участие в состязании уже подали более 65 тысяч школьников из 78 стран. Отмечу, что регистрация еще продолжается», – отметил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

В церемонии открытия олимпиады также приняли участие заместитель Министра образования и науки Республики Таджикистан Равшан Каримзода и посол России в Таджикистане Семен Григорьев. Они подключились к мероприятию из российско-таджикской школы имени Ю.А. Гагарина в Душанбе.

В рамках состязания ребята в возрасте от 10 до 18 лет продемонстрируют свои знания о событиях, героях, местах сражений и важных датах Великой Отечественной войны. Задания разработаны учеными-историками, в том числе представителями Российского военно-исторического общества, и разделены на разные уровни сложности в соответствии с возрастом участников.

Ожидается, что первый тур олимпиады объединит более 100 тысяч конкурсантов. Помимо интеллектуального соревнования, для ребят также организуют творческие конкурсы.

По итогам двух онлайн-туров десять лучших участников олимпиады выйдут в финал, который состоится 6 мая 2025 года в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Они будут отмечены памятными призами и подарками. Три победителя получат возможность присутствовать на Параде Победы на Красной площади.

Принять участие в состязании можно в онлайн-формате. Регистрация открыта до 21 марта 2025 года на сайте.

Впервые Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» проводилась в 2020 году и была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда в ней приняло участие около 60 тысяч человек из 40 стран.

Все задания распределены на группы по сложности и будут проводиться в 3 тура:

1 тур – онлайн-тестирование – с 27 февраля по 21 марта.

2тур – расширенное онлайн-тестирование со специальными заданиями – с 24 марта по 11 апреля.

3тур – творческая работа – 6 мая.

Участники также смогут попробовать свои силы в творческом конкурсе в двух номинациях:

– рисунок на тему «Лица Победы»;

– творческая работа «Юный полководец».

Успейте принять участие! (https://pobeda.may9.ru/main)