В ДИРЕКЦИИ ВФМ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ . Молодёжь Абхазии сможет пройти практику в Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи в рамках конкурса «Стажировка без границ». Инициатива об интеграции абхазской молодёжи в работу по развитию международного сотрудничества возникла в ответ на интерес молодых людей к выстраиванию международного молодёжного диалога.

«Молодые люди из Абхазии станут первыми участниками конкурса «Стажировка без границ». Это один из важных совместных проектов в сфере молодёжной политики, направленный на развитие добрососедских отношений между нашими странами. По результатам конкурса самые активные и мотивированные ребята примут участие в деятельности Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Именно их инициативы лягут в основу перспективного взаимодействия между Россией и Абхазией. Участие в конкурсе могут принять молодые люди от 18 до 35 лет. Заявочная кампания продлится с 1 по 15 марта 2025 года. В дальнейшем мы планируем расширить географию конкурса и для молодёжи других стран», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Кандидатам необходимо подать заявку на участие на почту Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с описанием своей деятельности и интересов, а также приложить портфолио и видеовизитку.

Конкурсная комиссия будет оценивать заявки и отберет лучших кандидатов – им предстоит пройти онлайн-собеседование. Эксперты проанализируют коммуникативные навыки, креативность, умение структурно мыслить и уровень русского языка кандидатов. По итогам собеседования будут определены до 5 победителей, которые пройдут стажировку в апреле – июне 2025 года в Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи и будут работать над международными проектами вместе с российской командой.

Молодёжь Абхазии активно принимает участие в международных событиях и программах, которые проходят в России. Так, более 100 человек стали участниками Всемирного фестиваля молодёжи, который прошел на федеральной территории «Сириус» в марте 2024 года. После завершения Фестиваля российско-абхазское сотрудничество продолжается – в укреплении дружеских связей с иностранной молодёжью участвуют представители Донецкой Народной Республики и Адыгеи в рамках Международных клубов дружбы.