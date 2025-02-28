ВЕДУЩИЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АБХАЗСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ . Состоялся визит в Абхазию российской делегации, в которую вошли руководители ведущих организаций сферы молодежной политики России. Представители Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, Российского Союза Молодежи, Ассоциации Добро.рф, Дирекции по организации и проведению молодежных форумов, арт-кластера «Таврида», Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», Движения Первых презентовали абхазской молодежи лучшие проекты, программы и практики молодежной экосистемы России. Встреча прошла в образовательных организациях г. Сухум, участие в ней приняли более двухсот молодых людей Абхазии.

Генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Дмитрий Иванов отметил, что предыдущий визит официальной делегации России, в которую вошли представители молодежной сферы страны, показал заинтересованность абхазской молодежи в участии в российских молодёжных проектах.

«Наша сфера молодежной политики – это очень динамично развивающаяся система, которая вбирает лучшие практики, опыт и наработки со всей страны. Более того, сама молодежь выступает инициатором и соавтором многих идей, новшеств, проектов. И мы готовы делиться своими знаниями. Поэтому предлагаем молодежи Республики Абхазии на правах наших единомышленников и близких друзей присоединяться к нашим активностям, участвовать в форумах и обучающих программах, творческих конкурсах и сотнях других открытых платформах самореализации», – подчеркнул Дмитрий Иванов.

Он также напомнил, что ранее президентом России Владимиром Путиным было дано поручение правительству Российской Федерации проработать возможность интеграции детей и молодежи Абхазии в российские молодежные проекты. Речь идет о конкурсах, проектах, форумах и других мероприятиях, которые организуются Росмолодёжью, Движением Первых, президентской платформой «Россия – страна возможностей», Ассоциацией Добро.рф, Российским обществом «Знание», Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи, Центром знаний «Машук» и арт-кластером «Таврида».

«Молодежная политика была и остается важным инструментом строительства и развития общества. Правительством Республики уделяется достаточно серьезное внимание развитию молодежной политики и мы, также, активно развиваем сотрудничество с Российской Федерацией в этой сфере. Ежегодно десятки молодых жителей Абхазии активно принимают участие в форумной кампании Росмолодёжи. Наши ребята не только едут за новыми знакомствами и знаниями, но и уверенно презентуют свои реализованные инициативы. Мы уверены, что сегодняшняя презентация проектов и программ ответит на все вопросы ребят, которые никогда еще не принимали участие в российских форумах и откроет новые возможности для них», – отметил начальник отдела по работе с молодежью Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Идрис Кара-Осман-оглы.

Во время визита Дмитрий Иванов объявил о запуске конкурса «Стажировка без границ» на базе Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Практика позволит молодым людям из Абхазии погрузиться в профессиональную международную деятельность, улучшить коммуникативные и профессиональные навыки. Напомним, идея конкурса возникла после встречи с молодёжью Абхазии в середине февраля этого года в ответ на заинтересованность абхазской молодёжи к участию в российских проектах по развитию международного сотрудничества. Тогда было принято решение, что республика войдет в «пилот» этой инициативы. Регистрация на конкурс стартует 1 марта.

Исполнительный директор Ассоциации Добро.рф Кирилл Антонов отметил, что у организации очень обширный набор активностей, в которых может принять участие молодежь Абхазии. Молодежь и некоммерческие организации республики могут пользоваться возможностями платформы Добро.рф для удобного управления своими проектами и вовлечения волонтеров. Также Ассоциация Добро.рф приглашает к участию в образовательных программах по добровольчеству и развитию НКО в Академии гражданского общества «Добрино», а также в онлайне на платформе Добро.Университет. В вузах республики предполагается запустить программу «Обучение служением». Кроме того, запланировано открытие «Добро.Центра».

Заместитель председателя правления Движения Первых Ксения Янова пригласила молодежь Абхазии познакомиться с каждым из 12 направлений деятельности организации. Так, на сегодняшний день ребята в возрасте от 14 до 17 лет могут присоединиться к международному проекту «Школьные клубы дипломатии» и конкурсу «Большая Перемена», новый сезон которого стартовал как раз 28 февраля.

Ксения Янова напомнила, что в 2024 году в международной смене «Планета больших перемен» в «Артеке» побывали 28 абхазских школьников. В ближайшее время появится возможность стать участниками и других мероприятий международной Ассоциации детских организаций.

Руководитель Федеральной дирекции форумов и программ Росмолодёжи Екатерина Антонова отметила, что проекты Росмолодёжи способствуют укреплению единства, дружбы и сотрудничества между молодыми людьми. Сегодня молодые люди имеют возможности для самореализации и развития своих талантов через участие в форумах и программах круглогодичных молодежных образовательных центров Росмолодёжи по всей России. В 2025 году форумный сезон Росмолодёжи включит мероприятия в 25 регионах России, охватывающих широкий спектр личностного и профессионального развития по направлениям управления, бизнеса, агропромышленности, добрых дел, карьеры, культуры и медиа, науки и образования, производства и развития регионов, технологий и экологии.

О возможностях для творческой молодёжи рассказала руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева. С июня по октябрь в Крыму на площадке арт-кластера пройдут Летние школы Академии «Меганом» – это культурно-просветительский формат, который проходит ежегодно и является крупнейшей точкой сбора молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Там же в августе состоится фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Кроме того, для молодёжи Абхазии открыты проекты, которые помогают творцам в реализации их потенциала: музыкальный лейбл, печатный журнал, дизайнерский бренд «Арт.Молодость», контент-студия «Юг.Кино» и другие проекты, направленные на поддержку талантливой молодёжи.

Председатель Российского Союза молодежи Дмитрий Покровский представил линейку проектов для молодёжи Абхазии, в которых они могут принять участие уже сегодня. К примеру, сразу несколько проектов поспособствуют личностному и гражданскому развитию учащейся молодёжи от 12 до 18 лет. Это III Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна», Национальный финал которого пройдет с 22 по 26 апреля 2025 года в Ставропольском крае в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества в России.

Также участие можно принять во Всероссийском конкурсе учащихся общеобразовательных организаций «Ученик года» и «Ученическое самоуправление». Для студентов есть возможности представить свои навыки и творческие способности в Программе поддержки и развития молодёжного творчества «Российская студенческая весна», Российской национальной премии «Студент года», а также во Всероссийском образовательном проекте «Команда ПРОФИ». Дмитрий Покровский отметил, что в 2025 году Российский Союз Молодежи отмечает 35-летие, и в сообществе РСМ будут рады участию школьников и студентов Республики Абхазии в различных проектах.

Заместитель руководителя Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Мария Зарипова сообщила, что до 6 марта проходит регистрация в конкурсные треки Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». В нем могут принять участие студенты вузов и колледжей Абхазии, имеющие гражданство Российской Федерации. Молодые люди также могут присоединиться к спецпроектам «Твой Ход х Дебаттл» и «Твой Ход х Импровизация».