«Мы с вами в 18.00 выходили в прямой эфир, где я вам сказал о том, что выборы по Республике Абхазия состоялись. Сейчас все участки закрыты, идет подсчет голосов. В Москве и Черкесске также идет подсчет.

Сухум. 1 марта 2025. Абхазия-Информ . К закрытию избирательных участков в 20:00 по республике проголосовало около 100 тысяч граждан – сообщил предатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан.

В округе №14, на пятом участке в Цандрипше, была попытка сорвать выборы. Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация взята под контроль.

Также на Мюссерском посту, при попытке остановить вооруженных людей, правоохранительные органы отреагировали жестким образом. По злоумышленникам, которые не подчинились милиции, был открыт огонь. Два гражданина доставлены в больницу.

Что касается обстановки по республике в целом – она напряженная, но сам выборный процесс завершился. На участках нет никаких беспорядков, процесс подсчета идет в спокойной обстановке.

Хотелось бы отметить, что за выборами наблюдали 120 международных наблюдателей из более чем 40 стран мира. Я уверен, что наши гости дадут оценку выборному процессу, на тех участках и округах, где они находились. Я думаю, что и результаты выборов, тоже не заставят нас ждать.

Мы попросили участковые и окружные комиссии, чтобы бюллетени, при подсчете, доставали из урн по одному. Я думаю, что процесс прозрачности, подсчета голосов не будет вызывать ни у кого сомнения».

Окончательные результаты выборов будут объявлены 2 марта.