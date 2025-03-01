В ЦАНДРЫПШЕ ПРОИЗОШЛО ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК·

Сухум. 1 марта 2025. Абхазия-Информ . 1 марта, примерно в 19:30, на территории избирательного участка в Цандрипшской школе №2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а также документы, сообщает пресс-служба МВД.

Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост «Мюссера». Не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу. После завязавшейся перестрелки водитель одного из автомобилей не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Объявлен план-перехват.