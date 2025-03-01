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Абхазия Информ

ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПРОВОДЯТСЯ НЕОТЛОЖНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Новости Суббота, 01 марта 2025 22:50
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ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПРОВОДЯТСЯ НЕОТЛОЖНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Сухум. 1 марта 2025. Абхазия-Информ. 01 марта 2025 года примерно в 19:30 часов группа вооруженных лиц в масках в количестве до 20 человек совершили нападение на избирательный участок №5 округа №14 «Цандрыпшский», расположенный в средней школе №2 с целью воспрепятствования работе избирательной комиссии и, угрожая насилием, опасным для жизни в отношении членов избирательной комиссии и сотрудников милиции, повредили избирательную урну и скрылись с места преступления.

Следственно-оперативной группой проводятся неотложные следственные действия на месте происшествия, принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 01 марта 2025 23:03

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